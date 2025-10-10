Новини 10 жовтня: масований обстріл енергетики України, Зеленський каже, що Patriot не для збиття дронів

Про що сьогодні говорили?

Про атаку РФ: Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.

Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.

Про ВВП: За вересень-жовтні приріст ВВП України очікується на рівні 3-4%.

Про ППО: Україна зосередила протиповітряну оборону на 203 ключових об'єктах інфраструктури - насамперед енергетики, газотранспортної системи та водопостачання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що має претензії до захисту енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

