Новини 10 жовтня: масований обстріл енергетики України, Зеленський каже, що Patriot не для збиття дронів
Про що сьогодні говорили?
Про атаку РФ: Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.
Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.
Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.
Про ВВП: За вересень-жовтні приріст ВВП України очікується на рівні 3-4%.
Про ППО: Україна зосередила протиповітряну оборону на 203 ключових об'єктах інфраструктури - насамперед енергетики, газотранспортної системи та водопостачання.
Президент Володимир Зеленський заявив, що має претензії до захисту енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.
