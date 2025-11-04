Німеччина готова збільшити допомогу Україні на 3 мільярди євро у 2026 році

Німеччина планує наступного року підвищити фінансову допомогу Україні приблизно на €3 млрд ($3,5 млрд).

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на речницю Мінфіну.

Німеччина є найбільшим у Європі донором військової допомоги Україні, надавши близько €40 млрд із моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. У бюджеті на 2026 рік Німеччина заклала для України €8,5 млрд.

"Ми продовжимо підтримку стільки, скільки буде потрібно для оборони від російської агресії", — сказала речниця.

Міністри фінансів і оборони додадуть ще €3 млрд у фінальних коригуваннях бюджету-2026, підтвердивши публікацію ділового видання Handelsblatt. Кошти підуть на артилерію, дрони, бронетехніку та заміну двох систем ППО Patriot.

Джерело в уряді повідомило Reuters, що канцлер Фрідріх Мерц підтримує плани, які очікується погодити.

Нагадаємо:

Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до лавинної втрати довіри до економічної життєздатності країни, застерігають посадовці ЄС.