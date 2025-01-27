Не задекларував мільйонні статки: головний держінспектор Львівської митниці отримав підозру

Співробітники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру головному державному інспектору Львівської митниці, який не вказав у декларації статки на мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

У поданій виправленій щорічній декларації за 2022 рік фігурант не вказав житловий будинок загальною площею 195,4 кв. м, земельну ділянку площею 704 кв. м, що використовувалися ним та членами його сім'ї.

Крім того, посадовець не відобразив відомості про отриманий дохід від продажу двох автомобілів та наявність коштів на банківських рахунках. Він вніс неправдиві відомості про рівень його доходу та дружини.

Таким чином держслужбовець задекларував завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від реальних на суму понад 13 мільйонів гривень.

Посадовець підозрюється в декларуванні недостовірної інформації. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років. Запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.