Шахраї розсилають фейкові листи "від НБУ" з вимогою документів

Національний банк попередив про шахрайську кампанію з розсиланням електронних листів зі шкідливими вкладеннями, які імітують офіційне листування від НБУ.

За даними регулятора, зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі вказують вигадану особу — нібито співробітника НБУ, зокрема "від Департаменту фінансового моніторингу", та вимагають надати документи.

У НБУ закликали не завантажувати файли з таких листів і не переходити за посиланнями. Регулятор наголосив, що для офіційного електронного листування працівники НБУ використовують лише корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.

