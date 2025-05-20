Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нацбанк показав курс долара та євро на середу 21 травня

Артур Крижний — 20 травня, 17:25
Нацбанк показав курс долара та євро на середу 21 травня
Getty Images

Офіційний курс долара до гривні зменшиться у середу: 21 травня валюта подешевшає на 9 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 21 травня.

Своєю чергою, курс євро зменшиться на 20 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на середу встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,48 грн (41,57 грн станом на 20 травня);
  • 1 євро — 46,65 грн (46,85 грн станом на 20 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.

Останні новини