Нацбанк показав курс долара та євро на середу 21 травня
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Офіційний курс долара до гривні зменшиться у середу: 21 травня валюта подешевшає на 9 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 21 травня.
Своєю чергою, курс євро зменшиться на 20 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на середу встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,48 грн (41,57 грн станом на 20 травня);
- 1 євро — 46,65 грн (46,85 грн станом на 20 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.