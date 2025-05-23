Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Офіційний курс долара до гривні збільшиться у понеділок: 26 травня валюта подорожчає на 1 копійку.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 26 травня.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 7 копійок щодо гривні.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,50 грн ( 41,49 грн станом на 23 травня);

грн ( грн станом на 23 травня); 1 євро — 46,99 грн (46,92 грн станом на 23 травня).

Нагадаємо:

22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.