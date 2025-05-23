Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
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Офіційний курс долара до гривні збільшиться у понеділок: 26 травня валюта подорожчає на 1 копійку.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 26 травня.
Своєю чергою, курс євро збільшиться на 7 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,50 грн (41,49 грн станом на 23 травня);
- 1 євро — 46,99 грн (46,92 грн станом на 23 травня).
Нагадаємо:
22 квітня 2025 року євро досягнув свого історичного рекорду у 47,76 гривні.