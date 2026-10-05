Найбільший емітент в Україні. Activitis випускає корпоративні облігації на 2 млрд

Фінтех-інфраструктура Activitis здійснює черговий публічний випуск корпоративних облігацій загальним обсягом 2 млрд грн, строком на 3 роки, зі ставкою 18,5% річних. Таким чином Activitis стає найбільшим діючим публічним емітентом корпоративних облігацій в Україні.

Однією з ключових особливостей емісії є механізм зворотного викупу у строк до трьох днів, який суттєво підвищує ліквідність інструменту для інвесторів - дозволяє швидше повернути вкладені кошти, не очікуючи завершення всього строку обігу корпоративних облігацій.

Залучені кошти Activitis спрямовує не в обіцянки майбутніх проєктів, а в діючий український фінтех.

"Український інвестор шукає можливості й готовий вкладати в український бізнес. З одного боку є капітал, який має працювати, а з іншого – підприємці, яким цей ресурс потрібен для розвитку та масштабування. Наше завдання – поєднати їх через зрозумілий, прозорий і ліквідний інструмент", – зазначає Костянтин Жуковський, засновник та акціонер Activitis

Капітал інвесторів спрямовується на фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу через сервіси оплати частинами для бізнесу: eDilo та WEAGRO. Важливо, що капітал, залучений через облігації, продовжує працювати в українській економіці – у конкретних операціях фермерів, виробників, дистриб'юторів та інших підприємців.

Від 300 млн грн до 2 млрд грн

Чергова емісія стала продовженням системної роботи Activitis на ринку капіталу та вже третьою емісією облігацій Компанії. Activitis послідовно розвиває цей напрям, нарощуючи масштаби залучення капіталу, зміцнюючи довіру інвесторів і підтверджуючи репутацію відповідального емітента.

У межах випуску корпоративних облігацій серії А (закритий випуск) Activitis залучила 750 млн грн від юридичних осіб та повністю виконала свої зобов'язання, протягом п'яти років (станом на вересень 2026 року).

У межах випуску корпоративних облігацій серії В (публічний випуск) Activitis залучила 300 млн грн від 650 інвесторів, з чого 274,1 млн грн припало на юридичних осіб, ще 25,9 млн грн — на фізичних осіб (станом на вересень 2026 року за шість відсоткових періодів виплачено 66,17 млн грн купонного доходу: 61,79 млн грн юридичним особам та 4,37 млн грн фізичним особам).

Корпоративні облігації серії С обсягом 2 млрд грн поєднують дві сторони українського ринку: інвестора, який шукає можливості для розміщення капіталу, та підприємця, якому цей ресурс потрібен для розвитку, обороту й масштабування.

Для України це означає більше внутрішніх інвестицій, ширший доступ бізнесу до фінансування та розвиток ринку капіталу, де кошти українських інвесторів продовжують працювати безпосередньо в українській економіці, що відповідає місії Activitis.

*Activitis - ТОВ "ФК АКТІВІТІС", код ЄДРПОУ 38800017 - Емітент корпоративних облігацій серії С

Публічна пропозиція корпоративних облігацій розміщена на сайті Activitis.

На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Базовий проспект облігацій Товариства та Остаточні умови, затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24 вересня 2026 року.