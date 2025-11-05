Нафта відреагувала на "розпродаж" на фондових ринках та зміцнення долара

Ціни на нафту в середу знизилися на тлі ширшого спаду на фінансових ринках і зміцнення долара США, тоді як інвестори оцінювали перспективи пропозиції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent просіли на 6 центів (-0,1%) - до $64,38 за барель, після майже двотижневого мінімуму напередодні. Американська WTI втратила 10 центів (-0,17%) - до $60,46.

Ризики змусили інвесторів виходити з енергоринків, написали аналітики ANZ. Азійські акції різко знизилися, а волатильність підскочила до рівнів, небачених із квітня, після нічного техно-розпродажу на Уолл-стріт, що знову акцентував на завищених оцінках.

Індекс долара США тримається на тримісячному максимумі: розбіжності в раді ФРС знижують імовірність зниження ставки на засіданні в грудні. Сильніший долар робить номіновану в доларах нафту дорожчою для власників інших валют, що може тиснути на попит; зниження ставки зазвичай його підтримує.

"Нафта дешевшає… ризик-сентимент різко став негативним, долар як "тиха гавань" зміцнився - обидва чинники тиснуть на котирування", - зазначив у записці аналітик IG Тоні Сайкамор.

Додатковий тиск створили дані Американського інституту нафти (API) про зростання запасів сирої нафти у США за тиждень до 31 жовтня, повідомили джерела.

На ціни також тисне фактор пропозиції. ОПЕК+ у неділю погодила підвищення видобутку в грудні на 137 тис. б/д. Група вирішила призупинити подальші прирости в I кварталі 2026 року, утім, за оцінкою LSEG, ця пауза навряд чи суттєво підтримає ціни в листопаді–грудні.

Власне ОПЕК у жовтні додала лише 30 тис. б/д проти 330 тис. б/д місяцем раніше, оскільки зростання в межах ОПЕК+ компенсували падіння в Нігерії, Лівії та Венесуелі.