Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
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Офіційний курс долара до гривні зменшиться за вихідні: у понеділок 27 січня іноземна валюта подешевшає на 5 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 27 січня.
Своєю чергою, курс євро зросте на 24 копійки.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,92 грн (41,97 грн станом на 24 січня);
- 1 євро — 43,91 грн (43,67 грн станом на 24 січня).
Нагадаємо:
Станом на 24 січня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 6 копійок, євро - на 20 копійок.