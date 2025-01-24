Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Офіційний курс долара до гривні зменшиться за вихідні: у понеділок 27 січня іноземна валюта подешевшає на 5 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 27 січня.

Своєю чергою, курс євро зросте на 24 копійки.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 41,92 грн ( 41,97 грн станом на 24 січня);

грн ( грн станом на 24 січня); 1 євро — 43,91 грн (43,67 грн станом на 24 січня).

Нагадаємо:

Станом на 24 січня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 6 копійок, євро - на 20 копійок.