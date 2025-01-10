Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних

Офіційний курс долара не зміниться за вихідні: у понеділок 13 січня іноземна валюта коштуватиме 42,28 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 13 січня.

Своєю чергою, курс євро зросте на 2 копійки.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

1 долар США — 42,28 грн (42,28 грн станом на 10 січня);

1 євро — 43,57 грн (43,55 грн станом на 10 січня).

Нагадаємо:

Станом на 10 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 5 копійок, євро на 13 копійок.