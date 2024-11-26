На Київстар ТБ з’явилася відреставрована стрічка "Колір граната" режисера Параджанова

З 26 листопада на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ можна переглянути відреставровану версію фільму "Колір граната". Стрічка, яка прославила режисера Параджанова на весь світ, тепер доступна для перегляду у високій якості на Київстар ТБ за підпискою, починаючи від пакета "Базовий".

Дистриб'ютором стрічки в Україні стала компанія "Артхаус Трафік".

За сюжетом фільм-притча "Колір граната" розповідає про життя вірменського поета XVIII століття Саят-Нови — від дитячих років до його останніх днів. Фільм переносить у світ поета, показуючи його духовні пошуки, творчі вершини та внутрішні конфлікти.

Стрічку, зняту ще у 1968 році, показали в Україні у відреставрованій версії від Кінофонду Мартіна Скорсезе з нагоди 100-річчя від дня народження видатного українського режисера вірменського походження Сергія Параджанова. Це відбулося в межах проголошення ЮНЕСКО року Параджанова.

Під час презентації відреставрованої версії на кінофестивалі в Торонто Мартін Скорсезе сказав майбутнім глядачам, що вони побачать образи та бачення, "які майже не схожі ні на що в історії кіно".

Цікаво, що саме завдяки фільму "Колір граната" режисер зумів здобути світової слави. Оцінити сюжет та картинку в Україні сповна глядачі зуміли лише зараз, адже через радянську цензуру українське суспільство втратило оригінальну версію фільму, а сам Параджанов через декілька років після закінчення зйомок фільму сидів у радянських в'язницях.

"Для нас важливо завдяки додаванню до нашої відеотеки стрічок легендарних українських кінорежисерів, відтворювати та показувати українську культуру— одна з важливих місій для Київстар ТБ", – поділився СЕО Київстар ТБ Павло Рибак.

Переглянути стрічку "Колір граната" на Київстар ТБ можуть усі користувачі, незалежно від мобільного оператора та інтернет-провайдера. Серед корисних функцій платформи – можливість переглядати контент платформи одночасно на п’яти пристроях.