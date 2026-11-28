Україна ризикує ухвалити закон для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), але не отримати очікуваного результату, якщо його остаточна редакція не відповідатиме європейським вимогам.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на міністра фінансів Сергій Марченко.

"Якщо ми проголосуємо закон, який нам не зарахують, ми фактично багато в чому дискредитуємо і сам процес, і не отримуємо результат", – заявив Марченко.

Міністр закликав погоджувати з європейськими партнерами поправки до законопроєкту №14327-д перед другим читанням.

Одне з головних спірних питань – доступ правоохоронців до майбутнього реєстру банківських рахунків і сейфів. Представники опозиційних фракцій виступили проти прямого доступу всіх десяти правоохоронних органів.

За словами заступниці голови податкового комітету Ольги Василевської-Смаглюк, у підтриманій за основу редакції прямий доступ залишили лише БЕБ, АРМА та НАЗК. Серед можливих компромісів вона назвала отримання інформації через прокуратуру або податкову службу.

Сам реєстр міститиме базові відомості про рахунки та їхніх власників. Даних про залишки грошей, операції чи вміст сейфів у ньому не буде.

Нагадаємо:

10 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо SEPA у першому читанні.

Приєднання має зробити перекази в євро дешевшими та швидшими для громадян і бізнесу. За оцінками, наведеними Мінфіном, економія на банківських комісіях може становити 70–100 млн євро щороку.