Бензопила президента Мілея пішла в діло: інфляцію Аргентини вдалося "підрізати"

Щомісячний рівень інфляції в Аргентині впав нижче 2% уперше за п'ять років - це перемога для лібертаріанського президента Хав'єра Мілея в його боротьбі з хронічним зростанням цін у країні.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За даними національного статистичного агентства, у травні споживчі ціни зросли лише на 1,5% порівняно з попереднім місяцем. Для порівняння: у квітні зростання становило 2,8%, а в грудні 2023 року, коли Мілей прийшов до влади, інфляція сягала 25,5%. Водночас річна інфляція залишається високою - 43,5%, що є одним із найвищих показників у світі.

Ці результати посилюють позиції Мілея перед проміжними виборами в жовтні, де його головне послання до виборців - стабілізація цін після років економічної нестабільності.

Зниження інфляції стало несподіваною перемогою для президента, особливо після скасування ним суперечливого валютного контролю, який до того був головним інструментом у боротьбі з інфляцією.

У квітні, в рамках угоди з МВФ на $20 млрд, Мілей відмовився від фіксованого валютного курсу, який істотно зміцнював песо і стримував зростання цін, але водночас заважав центральному банку накопичувати іноземну валюту. 14 квітня він дозволив вільне плавання песо, що викликало побоювання, ніби інфляція знову зросте - але цього не сталося.

"Уряд зміг мінімізувати вплив девальвації на інфляцію", - сказав Раміро Бласкес Джіомі, стратег з Латинської Америки у фінансовій компанії StoneX.

Влада також запровадила заходи для залучення доларів на валютний ринок, зокрема тимчасові податкові пільги для аграрних експортерів. Це підтримало песо, хоча аналітики застерігають, що в умовах політичної нестабільності перед виборами валюта може знову ослабнути.

Широкі заходи жорсткої економії та дерегуляції, запроваджені Мілеєм, швидко стабілізували економіку Аргентини. МВФ прогнозує зростання ВВП на 5,5% у 2025 році після рецесії минулого року.

Утім, економісти попереджають, що останнім часом зростання економіки зупинилося через слабку продуктивність і низькі інвестиції. Інвестори також занепокоєні політикою уряду щодо валюти та резервів.

Мілею досі не вдалося суттєво поповнити валютні резерви центрального банку, які необхідні для виплати мільярдних зовнішніх боргів у 2025 році. МВФ навіть переніс термін досягнення цільового показника поповнення резервів на $4,5 млрд з 13 червня на липень.

Мілей відмовляється купувати долари у спосіб, який раніше використовували уряди Аргентини - тобто за рахунок емісії песо. Він уникає цього, бо не хоче збільшувати грошову масу і знецінювати песо, що знову може викликати інфляцію.

Також, попри умови угоди з МВФ, Мілей продовжує використовувати резерви для втручання на ринку ф'ючерсів на песо - хоча МВФ дозволяє це лише у виняткових випадках.

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Нагадаємо:

Аргентина офіційно вийшла з глибокої рецесії в третьому кварталі 2024 року, що стало важливим етапом у зусиллях президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея з подолання тривалої економічної кризи.

У центрі Буенос-Айреса (Аргентина), де довгі роки процвітав чорний ринок валюти, нелегальні обмінники - зіткнулися з безпрецедентним спадом.