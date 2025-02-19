Майже 1,8 млрд грн отримали клієнти ARX та ARX Life у 2024 році

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Страхова компанія ARX продовжує підбивати підсумки 2024 року. Протягом 2024 року компанії ARX та ARX Life сплатили клієнтам майже 1,8 млрд грн, що на 23% більше, ніж минулого року. Частка ARX, яка займається ризиковим страхуванням, складає 1,72 млрд грн. Наразі це є новим рекордом компанії. ARX стабільно входить у ТОП-3 за виплатами (дані журналу Insurance Top).

Вчасні страхові виплати є показником фінансової стабільності компанії, оскільки вони відображають здатність компанії ефективно управляти ризиками та виконувати зобов’язання перед страхувальниками.

Одним з найуспішніших напрямків діяльності є КАСКО, компанія вже 16 років лідер у цьому сегменті. Виплати КАСКО у 2024 році склали майже 1,02 млрд грн, що на 22% більше, ніж у 2023 році. А з впровадженням нового закону з автоцивілки, обираючи даний продукт клієнти компанії отримають такий самий якісний сервіс як і по КАСКО

Також ключовими напрямками страхових виплат є:

Автоцивілка - 164 млн грн (+ 41% до 2023 року).

ДМС - 307 млн грн (+ 16% до 2023 року)

Страхування майна - 97 млн грн (+69% до 2023 року)

Кожного дня компанія у середньому виплачує клієнтам майже 6,6 млн грн.

ARX та ARX Life є лідерами у сплачені податків серед страхових компаній України. З початку повномасштабного вторгнення компаніями було перераховано майже 1,2 млрд грн до державного бюджету, підтримуючи економіку країни в найскладніші часи. Лише у 2024 році податкові відрахування склали понад 450 млн грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.

Компанія не тільки вчасно сплачує відшкодування, але й робить це максимально зручно для клієнта. У більшості випадків документи можна подати віддалено.

Договори страхування також можна купувати дистанційно на сайті або за допомогою сучасного мобільного застосунку MyARX. В ньому контролювати свої договори страхування, стежити за поетапним врегулюванням справи (реєстрація справи, розгляд справи, визначення суми збитку, рішення по справі, сума виплати і одержувач).

Для більшої зручності процес врегулювання може бути віддаленим, навіть із-за кордону. Все, що потрібно клієнту – зробити дзвінок, написати у чаті за допомогою популярних месенджерів або мобільного додатку MyARX, і працівники компанії допоможуть клієнтам 24/7

За 30 років роботи ARX неодноразово підтверджувала високий рівень професіоналізму та ефективність управління страховим портфелем.

Стабільні виплати є фундаментом надійності для клієнтів, чию довіру компанія дуже цінує.

Продовжуємо бути поруч. ARX з тобою!