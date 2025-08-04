"Лінія дронів". Ощадбанк надав банківські гарантії для виробників БпЛА

У рамках реалізації угоди між урядами Нідерландів та України про співпрацю у сфері безпеки та оборони, відповідно до якої передбачено придбання у українських виробників БпЛА певного обсягу продукції для Сил оборони України, Ощад надав банківські гарантії за контрактами на суму 837 млн євро.

Відповідно до угоди українські виробники БпЛА укладатимуть прямі контракти з урядом Нідерландів.

Ощадбанк у свою чергу через інструмент банківської гарантії, бенефіціаром за якою виступає уряд Нідерландів, забезпечить можливість отримання українськими виробниками часткової попередньої оплати за контрактами. Наразі Ощадбанк вже випустив гарантії для чотирьох компаній, що були відібрані для реалізації угоди Міністерством оборони України та урядом Нідерландів.