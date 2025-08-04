"Лінія дронів". Ощадбанк надав банківські гарантії для виробників БпЛА
У рамках реалізації угоди між урядами Нідерландів та України про співпрацю у сфері безпеки та оборони, відповідно до якої передбачено придбання у українських виробників БпЛА певного обсягу продукції для Сил оборони України, Ощад надав банківські гарантії за контрактами на суму 837 млн євро.
Відповідно до угоди українські виробники БпЛА укладатимуть прямі контракти з урядом Нідерландів.
Ощадбанк у свою чергу через інструмент банківської гарантії, бенефіціаром за якою виступає уряд Нідерландів, забезпечить можливість отримання українськими виробниками часткової попередньої оплати за контрактами. Наразі Ощадбанк вже випустив гарантії для чотирьох компаній, що були відібрані для реалізації угоди Міністерством оборони України та урядом Нідерландів.
"Розроблений і узгоджений з урядом Нідерландів механізм використання банківських гарантій для виконання контрактів на виробництво продукції в сфері безпеки і оборони через пряме фінансування нашими міжнародними партнерами є ще одним способом використати потенціал банківської системи для підвищення обороноздатності країни. Інші країни-партнери, що вже готові взяти участь у фінансуванні проєкту "Лінія дронів", ініційованому Президентом України для розширення використання безпілотних систем у Силах оборони України, тепер зможуть долучитись у прозорий і зрозумілий спосіб, який враховує інтереси всіх учасників процесу.
Таким чином разом зі пільговою програмою кредитування та інструментом надання державних портфельних гарантій для приватних виробників ОПК, участь у розробці яких брав Ощадбанк, а також практикою банківських консорціумів, цей механізм стане ще одним способом стимулювання зростання обсягів виготовлення вітчизняної продукції у сфері безпеки і оборони", – зазначив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.
"Одне з головних завдань Міністерства оборони України – збільшити фінансування для українських виробників зброї. Для цього ми посилюємо співпрацю з українськими банками та міжнародними партнерами. Вдячні уряду Нідерландів за рішення щодо закупівлі українських дронів для нашого війська. Це вагома інвестиція в нашу перевагу на полі бою.
Гарантії від Ощадбанку допоможуть пришвидшити реалізацію контрактів і постачання безпілотників підрозділам, задіяним в ініціативі Президента України "Лінія дронів". Цей успішний досвід ми будемо масштабувати з іншими партнерами, щоб ще більше українських дронів якнайшвидше опинились на фронті. Будуємо силу, яка зупинить агресора і принесе довгостроковий мир", – наголосив Денис Шмигаль, міністр оборони України.
Довідково:
Ощадбанк ініціював перший консорціум для фінансування підприємств ОПК на суму 2,8 млрд грн, участь у якому взяли також Укргазбанк та ПУМБ.
Загальний обсяг укладених Ощадбанком кредитних угод для фінансування підприємств ОПК всіх форм власності за період повномасштабної війни сягає 17,5 млрд грн.