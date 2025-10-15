Курс валют на 15 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 15 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 14 копійок, євро - на 10 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,75 грн, євро - 48,23 грн (на 14 жовтня долар - 41,61 грн, євро - 48,13 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,72 - 41,85 грн. Євро - 48,60 і 48,82 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,52 - 41,99 грн (курс на 14 жовтня - 41,50 - 41,89 грн);

Євро - 48,05 - 48,75 грн (курс на 14 жовтня - 48,00 - 48,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,60 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,95 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,64 - 41,95 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: