Курс валют у банках на 29 травня: скільки коштує долар та євро

Станом на 29 травня, середній курс долара до гривні у банках України зменшився на 10 копійок, євро подешевшав на 12 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,47 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,00 - 47,26 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,80 грн (курс на 28 травня - 41,30 - 41,90 грн);

Євро - 46,60 - 47,40 грн (курс на 28 травня - 46,85 - 47,52 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,41 - 41,69 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,70 - 47,60 грн;

Ощадбанк - 46,75 - 47,60 грн;

Укрсиббанк - 46,70 - 47,70 грн;

ПУМБ - 47,00 - 47,70 грн;

Райффайзен - 46,40 - 46,99 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.