Курс валют на 17 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 17 жовтня офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 13 копійок, євро - на 1 копійку.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,63 грн, євро - 48,52 грн (на 16 жовтня долар - 41,76 грн, євро - 48,53 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,65 - 41,75 грн. Євро - 48,77 і 48,98 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,50 - 41,92 грн (курс на 16 жовтня - 41,40 - 41,89 грн);
- Євро - 48,25 - 48,95 грн (курс на 16 жовтня - 48,20 - 48,85 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 41,39 - 41,99 грн;
- Ощадбанк - 41,60 - 41,85 грн;
- Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;
- ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,60 - 41,94 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 48,20 - 49,20 грн;
- Ощадбанк - 48,30 - 48,90 грн;
- Укрсиббанк - 48,35 - 49,25 грн;
- ПУМБ - 48,30 - 49,00 грн;
- Райффайзен - 48,30 - 48,97 грн.