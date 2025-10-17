Курс валют на 17 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 17 жовтня офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 13 копійок, євро - на 1 копійку.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,63 грн, євро - 48,52 грн (на 16 жовтня долар - 41,76 грн, євро - 48,53 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,65 - 41,75 грн. Євро - 48,77 і 48,98 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,50 - 41,92 грн (курс на 16 жовтня - 41,40 - 41,89 грн);

Євро - 48,25 - 48,95 грн (курс на 16 жовтня - 48,20 - 48,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,39 - 41,99 грн;

Ощадбанк - 41,60 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,60 - 41,94 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: