Курс валют на 7 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 7 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 5 копійок, євро збільшився на 13 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,34 грн, євро - 48,26 грн (на 6 жовтня долар - 41,22 грн, євро - 48,38 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,20 - 41,30 грн. Євро - 48,50 і 48,70 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,05 - 41,54 грн (курс на 6 жовтня - 41,10 - 41,55 грн);
- Євро - 48,00 - 48,75 грн (курс на 6 жовтня - 48,20 - 48,75 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк - 41,25 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,18 - 41,48 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 47,70 - 48,70 грн;
- Ощадбанк - 48,15 - 48,65 грн;
- Укрсиббанк - 47,95 - 48,85 грн;
- ПУМБ - 48,30 - 49,00 грн;
- Райффайзен - 48,00 - 48,62 грн.