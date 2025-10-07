Курс валют на 7 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 7 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 5 копійок, євро збільшився на 13 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,34 грн, євро - 48,26 грн (на 6 жовтня долар - 41,22 грн, євро - 48,38 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,20 - 41,30 грн. Євро - 48,50 і 48,70 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,05 - 41,54 грн (курс на 6 жовтня - 41,10 - 41,55 грн);

Євро - 48,00 - 48,75 грн (курс на 6 жовтня - 48,20 - 48,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,18 - 41,48 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: