Курс валют на 27 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 27 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 10 копійок, євро - на 21 копійку.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,99 грн, євро - 48,76 грн (на 24 жовтня долар - 41,89 грн, євро - 48,55 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,08 - 42,20 грн. Євро - 49,11 і 49,30 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,80 - 42,20 грн (курс на 24 жовтня - 41,65 - 42,15 грн);

Євро - 48,60 - 49,27 грн (курс на 24 жовтня - 48,42 - 49,07 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,60 - 42,20 грн;

Ощадбанк - 41,90 - 42,25 грн;

Укрсиббанк - 41,80 - 42,35 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,90 - 42,25 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: