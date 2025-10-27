Курс валют на 27 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 27 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 10 копійок, євро - на 21 копійку.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,99 грн, євро - 48,76 грн (на 24 жовтня долар - 41,89 грн, євро - 48,55 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,08 - 42,20 грн. Євро - 49,11 і 49,30 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,80 - 42,20 грн (курс на 24 жовтня - 41,65 - 42,15 грн);
- Євро - 48,60 - 49,27 грн (курс на 24 жовтня - 48,42 - 49,07 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 41,60 - 42,20 грн;
- Ощадбанк - 41,90 - 42,25 грн;
- Укрсиббанк - 41,80 - 42,35 грн;
- ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;
- Райффайзен - 41,90 - 42,25 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 48,35 - 49,35 грн;
- Ощадбанк - 48,70 - 49,30 грн;
- Укрсиббанк - 48,50 - 49,40 грн;
- ПУМБ - 48,50 - 49,20 грн;
- Райффайзен - 48,55 - 49,25 грн.