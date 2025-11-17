Курс валют на 17 листопада у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 17 листопада офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 2 копійки, євро подорожчала на 10 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,04 грн, євро - 48,98 грн (на 14 листопада долар - 42,06 грн, євро - 48,88 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,09 - 42,17 грн. Євро - 48,98 і 49,15 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,80 - 42,25 грн (курс на 14 листопада - 41,80 - 42,25 грн);

Євро - 48,60 - 49,20 грн (курс на 14 листопада - 48,65 - 49,19 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,60 - 42,20 грн;

Ощадбанк - 41,85 - 42,35 грн;

Укрсиббанк - 41,75 - 42,30 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,85 - 42,20 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: