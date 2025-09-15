Курс валют на 15 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 15 вересня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро збільшився на 12 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,28 грн, євро - 48,39 грн (на 12 вересня долар - 41,31 грн, євро - 48,27 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,25 - 41,32 грн. Євро - 48,44 та 48,62 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,05 - 41,55 грн (курс на 12 вересня - 41,10 - 41,55 грн);

Євро - 48,10 - 48,70 грн (курс на 12 вересня - 48,15 - 48,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,08 - 41,40 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;

Ощадбанк - 48,05 - 48,80 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 48,85 грн;

ПУМБ - 48,20 - 48,90 грн;

Райффайзен - 48,00 - 48,60 грн.

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?