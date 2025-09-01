Курс валют на 1 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 1 вересня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 6 копійок, євро - на 6 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,32 грн, євро - 48,19 грн (на 29 серпня долар - 41,26 грн, євро - 48,13 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,30 - 41,37 грн. Євро - 48,25 та 48,44 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,10 - 41,59 грн (курс на 29 серпня - 41,10 - 41,55 грн);

Євро - 48,00 - 48,70 грн (курс на 29 серпня - 47,90 - 48,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,49 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,60 - 48,60 грн;

Ощадбанк - 48,10 - 48,65 грн;

Укрсиббанк - 47,70 - 48,70 грн;

ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,65 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,65 грн.

