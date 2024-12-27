Курс валют на п'ятницю: долар та євро здешевшали

Станом на 27 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ впав на 2 копійки, євро залишився без змін.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,84 грн, євро – 43,51 грн (на 26 грудня долар - 41,86 грн, євро – 43,51 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,11 – 42,19 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,00 – 44,18 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,70 - 42,25 грн (курс на 26 грудня – 41,70 - 42,25 грн);

Євро – 43,50 - 44,15 грн (курс на 26 грудня – 43,50 - 44,14 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,55 - 42,15 грн;

Ощадбанк – 41,65 - 42,25 грн;

Укрсиббанк – 41,65 - 42,25 грн;

ПУМБ – 41,80 – 42,50 грн;

Райффайзен - 41,55 - 42,20 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,19 грн.