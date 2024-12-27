Курс валют на п'ятницю: долар та євро здешевшали
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Станом на 27 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ впав на 2 копійки, євро залишився без змін.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,84 грн, євро – 43,51 грн (на 26 грудня долар - 41,86 грн, євро – 43,51 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,11 – 42,19 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,00 – 44,18 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,70 - 42,25 грн (курс на 26 грудня – 41,70 - 42,25 грн);
- Євро – 43,50 - 44,15 грн (курс на 26 грудня – 43,50 - 44,14 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 41,55 - 42,15 грн;
- Ощадбанк – 41,65 - 42,25 грн;
- Укрсиббанк – 41,65 - 42,25 грн;
- ПУМБ – 41,80 – 42,50 грн;
- Райффайзен - 41,55 - 42,20 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,19 грн за долар, monobank - 42,19 грн.