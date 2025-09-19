Курс валют на 19 вересня: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 19 вересня офіційний курс долара по відношенню до гривні збільшився на 5 копійок, євро збільшився на 1 копійку.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,24 грн., євро – 48,78 грн. (на 18 вересня долар – 41,19 грн., євро – 48,77 грн.).
На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,20 - 41,27 грн. Євро – 48,70 та 48,93 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США – 41,00 – 41,50 грн. (курс на 18 вересня – 40,95 – 41,45 грн.);
- Євро – 48,35 – 49,05 грн. (курс на 18 вересня – 48,20 – 48,85 грн.).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк – 40,80 – 41,40 грн;
- Ощадбанк – 41,00 – 41,55 грн.;
- Укрсиббанк – 40,90 – 41,55 грн.;
- ПУМБ – 41,10 – 41,70 грн.;
- Райффайзен – 40,98 – 41,30 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк – 48,05 – 49,05 грн;
- Ощадбанк – 48,35 – 49,20 грн.;
- Укрсиббанк – 48,35 – 49,35 грн.;
- ПУМБ – 48,60 – 49,30 грн.;
- Райффайзен – 48,00 – 48,71 грн.
