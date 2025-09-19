Курс валют на 19 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 19 вересня офіційний курс долара по відношенню до гривні збільшився на 5 копійок, євро збільшився на 1 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,24 грн., євро – 48,78 грн. (на 18 вересня долар – 41,19 грн., євро – 48,77 грн.).

На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,20 - 41,27 грн. Євро – 48,70 та 48,93 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США – 41,00 – 41,50 грн. (курс на 18 вересня – 40,95 – 41,45 грн.);

Євро – 48,35 – 49,05 грн. (курс на 18 вересня – 48,20 – 48,85 грн.).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк – 40,80 – 41,40 грн;

Ощадбанк – 41,00 – 41,55 грн.;

Укрсиббанк – 40,90 – 41,55 грн.;

ПУМБ – 41,10 – 41,70 грн.;

Райффайзен – 40,98 – 41,30 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк – 48,05 – 49,05 грн;

Ощадбанк – 48,35 – 49,20 грн.;

Укрсиббанк – 48,35 – 49,35 грн.;

ПУМБ – 48,60 – 49,30 грн.;

Райффайзен – 48,00 – 48,71 грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?