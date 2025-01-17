Курс валют на 17 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 17 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 9 копійок, євро впав на 20 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,17 грн, євро – 43,32 грн (на 16 січня долар - 42,26 грн, євро – 43,52 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,71 – 42,76 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,85 – 44,06 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,10 - 42,70 грн (курс на 16 січня – 42,15 - 42,77 грн);

Євро – 43,40 - 44,00 грн (курс на 16 січня – 43,35 - 44,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,10 - 42,70 грн;

Ощадбанк – 42,10 - 42,75 грн;

Укрсиббанк – 42,00 - 42,70 грн;

ПУМБ – 42,30 – 42,90 грн;

Райффайзен - 41,95 - 42,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,72 грн.