Курс валют на 21 серпня: скільки коштує долар і євро
Getty Images
Станом на 21 серпня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 2 копійки, євро зменшився на 16 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,37 грн, євро - 48,16 грн (на 20 серпня долар - 41,35 грн, євро - 48,32 грн).
На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,36 - 41,43 грн. Євро - 48,25 та 48,45 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,15 - 41,65 грн (курс на 20 серпня - 41,15 - 41,65 грн);
- Євро - 47,90 - 48,55 грн (курс на 20 серпня - 48,00 - 48,55 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк - 41,25 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,12 - 41,49 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,45 - 48,45 грн;
- Ощадбанк - 48,00 - 48,50 грн;
- Укрсиббанк - 47,70 - 48,60 грн;
- ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;
- Райффайзен - 47,80 - 48,44 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,25 грн.
