Курс валют на 21 серпня: скільки коштує долар і євро

Станом на 21 серпня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 2 копійки, євро зменшився на 16 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,37 грн, євро - 48,16 грн (на 20 серпня долар - 41,35 грн, євро - 48,32 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,36 - 41,43 грн. Євро - 48,25 та 48,45 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,15 - 41,65 грн (курс на 20 серпня - 41,15 - 41,65 грн);

Євро - 47,90 - 48,55 грн (курс на 20 серпня - 48,00 - 48,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 41,05 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,70 грн;

Райффайзен - 41,12 - 41,49 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,45 - 48,45 грн;

Ощадбанк - 48,00 - 48,50 грн;

Укрсиббанк - 47,70 - 48,60 грн;

ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;

Райффайзен - 47,80 - 48,44 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,25 грн.

