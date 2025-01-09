Курс валют на 9 січня: скільки коштує долар та євро
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Станом на 9 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 1 копійку, євро впало на 45 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 42,23 грн, євро – 43,42 грн (на 8 січня долар - 42,22 грн, євро – 43,87 грн).
На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,80 – 42,85 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,15 – 44,38 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 42,15 - 42,80 грн (курс на 8 січня – 42,15 - 42,75 грн);
- Євро – 43,60 - 44,35 грн (курс на 8 січня – 43,80 - 44,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 42,20 - 42,80 грн;
- Ощадбанк – 42,15 - 42,80 грн;
- Укрсиббанк – 42,15 - 42,80 грн;
- ПУМБ – 42,10 – 42,80 грн;
- Райффайзен - 41,90 - 42,80 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,70 грн.