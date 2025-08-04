Курс валют на 4 серпня: скільки коштує долар і євро

Станом на 4 серпня, офіційний курс долара до гривні зріс на 5 копійок, євро - впав на 10 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,76 грн, євро - 47,64 грн (на 1 серпня долар - 41,71 грн, євро - 48,74 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 - 41,68 грн. Євро - 48,20 та 48,41 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,45 - 42,00 грн (курс на 1 серпня - 41,42 - 42,00 грн);

Євро - 47,60 - 48,62 грн (курс на 1 серпня - 47,50 - 48,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,35 - 41,95 грн;

Ощадбанк - 41,50 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,64 - 41,95 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,60 - 48,75 грн;

Ощадбанк - 47,50 - 48,65 грн;

Укрсиббанк - 47,85 - 48,85 грн;

ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;

Райффайзен - 48,00 - 48,63 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

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