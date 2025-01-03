Курс валют на 3 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 3 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 6 копійок, євро — впало на 23 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,03 грн, євро – 43,37 грн (на 2 січня долар - 41,97 грн, євро – 43,60 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,45 – 42,50 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,75 – 44,15 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,85 - 42,45 грн (курс на 2 січня – 41,85 - 42,45 грн);

Євро – 43,42 - 44,10 грн (курс на 2 січня – 43,50 - 44,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,85 - 42,45 грн;

Ощадбанк – 41,90 - 42,45 грн;

Укрсиббанк – 41,90 - 42,50 грн;

ПУМБ – 42,00 – 42,70 грн;

Райффайзен - 41,70 - 42,40 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,37 грн за долар, monobank - 42,35 грн.