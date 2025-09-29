Курс валют на 29 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 29 вересня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 5 копійок, євро знизився на 15 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,47 грн, євро - 48,40 грн (на 26 вересня долар - 41,49 грн, євро - 48,71 грн).

На 12:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,38 - 41,45 грн. Євро - 48,75 і 48,94 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,25 - 41,65 грн (курс на 26 вересня - 41,25 - 41,69 грн);

Євро - 48,40 - 49,00 грн (курс на 26 вересня - 48,20 - 49,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,04 - 41,64 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,69 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,23 - 41,56 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 47,85 - 48,85 грн;

Ощадбанк - 48,20 - 48,90 грн;

Укрсиббанк - 48,10 - 49,00 грн;

ПУМБ - 48,20 - 48,90 грн;

Райффайзен - 47,90 - 48,72 грн.

