Курс валют на 29 вересня: скільки коштує долар і євро
Getty Images
Станом на 29 вересня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 5 копійок, євро знизився на 15 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,47 грн, євро - 48,40 грн (на 26 вересня долар - 41,49 грн, євро - 48,71 грн).
На 12:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,38 - 41,45 грн. Євро - 48,75 і 48,94 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,25 - 41,65 грн (курс на 26 вересня - 41,25 - 41,69 грн);
- Євро - 48,40 - 49,00 грн (курс на 26 вересня - 48,20 - 49,00 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 41,04 - 41,64 грн;
- Ощадбанк - 41,30 - 41,60 грн;
- Укрсиббанк - 41,10 - 41,69 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,23 - 41,56 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 47,85 - 48,85 грн;
- Ощадбанк - 48,20 - 48,90 грн;
- Укрсиббанк - 48,10 - 49,00 грн;
- ПУМБ - 48,20 - 48,90 грн;
- Райффайзен - 47,90 - 48,72 грн.
