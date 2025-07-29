Курс валют на 29 липня: скільки коштує долар і євро

Станом на 29 липня, офіційний курс долара до гривні зріс на 1 копійку, євро впав на 29 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,79 грн, євро - 48,69 грн (на 28 липня долар - 41,78 грн, євро - 48,98 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,62 - 41,70 грн. Євро - 48,59 та 48,93 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,45 - 41,95 грн (курс на 28 липня - 41,50 - 42,00 грн);

Євро - 48,30 - 49,20 грн (курс на 28 липня - 48,72 - 49,32 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,32 - 41,92 грн;

Ощадбанк - 41,57 - 41,97 грн;

Укрсиббанк - 41,45 - 42,00 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,60 - 41,86 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,15 - 49,15 грн;

Ощадбанк - 48,40 - 49,25 грн;

Укрсиббанк - 48,50 - 49,50 грн;

ПУМБ - 48,50 - 49,20 грн;

Райффайзен - 48,20 - 48,77 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,01 грн.

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