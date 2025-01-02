Курс валют на 2 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 2 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ впав на 5 копійок, євро - на 8 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,97 грн, євро – 43,60 грн (на 1 січня долар - 42,02 грн, євро – 43,68 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,35 – 42,45 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,10 – 44,36 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,85 - 42,45 грн (курс на 1 січня – 41,95 - 42,45 грн);

Євро – 43,50 - 44,30 грн (курс на 1 січня – 43,55 - 44,35 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,80 - 42,40 грн;

Ощадбанк – 41,85 - 42,45 грн;

Укрсиббанк – 41,80 - 42,45 грн;

ПУМБ – 42,00 – 42,80 грн;

Райффайзен - 41,65 - 42,35 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,37 грн за долар, monobank - 42,35 грн.