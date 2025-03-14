Курс валют на 14 березня: скільки коштують долар та євро

Станом на 14 березня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 2 копійки, євро знизився на 16 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,52 грн, євро - 45,00 грн (на 12 березня долар - 41,50 грн, євро - 45,16 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,49 - 41,60 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,07 - 45,28 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,30 - 41,81 грн (курс на 13 березня - 41,25 - 41,85 грн);

Євро - 44,90 - 45,45 грн (курс на 13 березня - 44,90 - 45,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,09 - 41,68 грн;

Ощадбанк - 41,15 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,80 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,15 - 41,65 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.