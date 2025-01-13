Курс валют на 13 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 13 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ не змінився, євро на 2 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,28 грн, євро – 43,57 грн (на 10 січня долар - 42,28 грн, євро – 43,55 грн).

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,95 – 43,00 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,05 – 44,33 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,22 - 42,97 грн (курс на 10 січня – 42,15 - 42,80 грн);

Євро – 43,35 - 44,20 грн (курс на 10 січня – 43,57 - 44,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,38 - 42,98 грн;

Ощадбанк – 42,25 - 42,95 грн;

Укрсиббанк – 42,15 - 42,90 грн;

ПУМБ – 42,30 – 43,00 грн;

Райффайзен - 42,10 - 42,90 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,70 грн.