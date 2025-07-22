Курс валют на 22 липня: скільки коштує долар та євро

Станом на 22 липня, середній курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро зріс на 6 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,65 - 41,72 грн. Євро - 48,80 - 49,00 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,52 - 42,02 грн (курс на 21 липня - 41,50 - 42,05 грн);

Євро - 48,40 - 49,06 грн (курс на 21 липня - 48,35 - 49,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк - 41,55 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,50 - 42,05 грн;

ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;

Райффайзен - 41,60 - 41,88 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,10 - 49,10 грн;

Ощадбанк - 48,35 - 49,05 грн;

Укрсиббанк - 48,05 - 49,05 грн;

ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;

Райффайзен - 48,35 - 48,98 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,01 грн.