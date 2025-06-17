Курс валют у банках на 17 червня: скільки коштує долар та євро
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Станом на 17 червня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 5 копійок, до 41,75, євро - на 10 копійок, до 48,85 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 - 41,47 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,20 - 48,35 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,75 грн (курс на 16 червня - 41,20 - 41,70 грн);
- Євро - 47,70 - 48,45 грн (курс на 16 червня - 47,60 - 48,35 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,12 - 41,72 грн;
- Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,42 - 41,69 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,50 - 48,50 грн;
- Ощадбанк - 47,60 - 48,60 грн;
- Укрсиббанк - 46,85 - 47,85 грн;
- ПУМБ - 47,20 - 47,90 грн;
- Райффайзен - 47,70 - 48,24 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,81 грн.