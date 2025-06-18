Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Курс валют у банках на 18 червня: скільки коштує долар та євро

Артур Крижний — 18 червня, 10:55
Курс валют у банках на 18 червня: скільки коштує долар та євро
Фото: Getty Images

Станом на 18 червня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 10 копійок, до 41,85, євро - на 2 копійки, до 48,42 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,41 - 41,48 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,05 - 48,30 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США - 41,22 - 41,85 грн (курс на 17 червня - 41,25 - 41,75 грн);
  • Євро - 47,60 - 48,42 грн (курс на 17 червня - 47,70 - 48,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк - 41,12 - 41,72 грн;
  • Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;
  • ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
  • Райффайзен - 41,37 - 41,63 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • Приватбанк - 47,50 - 48,50 грн;
  • Ощадбанк - 47,70 - 48,55 грн;
  • Укрсиббанк - 47,50 - 48,50 грн;
  • ПУМБ - 47,80 - 48,50 грн;
  • Райффайзен - 47,70 - 48,22 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,81 грн.

Останні новини