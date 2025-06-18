Курс валют у банках на 18 червня: скільки коштує долар та євро

Станом на 18 червня, середній курс долара до гривні у банках України зріс на 10 копійок, до 41,85, євро - на 2 копійки, до 48,42 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,41 - 41,48 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 48,05 - 48,30 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,22 - 41,85 грн (курс на 17 червня - 41,25 - 41,75 грн);

Євро - 47,60 - 48,42 грн (курс на 17 червня - 47,70 - 48,40 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,12 - 41,72 грн;

Ощадбанк - 41,35 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,37 - 41,63 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,50 - 48,50 грн;

Ощадбанк - 47,70 - 48,55 грн;

Укрсиббанк - 47,50 - 48,50 грн;

ПУМБ - 47,80 - 48,50 грн;

Райффайзен - 47,70 - 48,22 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,81 грн.