Банки України показали актуальний курс валют на 22 січня

Курс валют на четвер 22 січня 2026 року

Станом на 22 січня офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 8 копійок, євро - на 6 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 43,17 грн, євро - 50,66 грн (на 21 січня долар - 43,25 грн, євро - 50,72 грн).

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,10 - 43,30 грн. Євро - 50,46 і 50,72 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 42,90 - 43,40 грн (на 21 січня - 43,00 - 43,51 грн);

Євро - 50,20 - 50,90 грн (на 21 січня - 50,40 - 50,99 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 42,77 - 43,37 грн;

Ощадбанк - 42,90 - 43,50 грн;

Укрсиббанк - 42,85 - 43,45 грн;

ПУМБ - 43,00 - 43,60 грн;

Райффайзен - 42,87 - 43,27 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 49,85 - 50,85 грн;

Ощадбанк - 50,25 - 50,98 грн;

Укрсиббанк - 50,00 - 50,90 грн;

ПУМБ - 50,40 - 51,10 грн;

Райффайзен - 50,10 - 50,75 грн.

