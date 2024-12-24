Курс валют на вівторок: скільки коштує долар та євро

Станом на 24 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 12 копійок, євро подорожчав на 13 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,99 грн, євро – 43,64 грн (на 23 грудня долар - 41,87 грн, євро – 43,51 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,28 – 42,35 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,10 – 44,30 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,75 - 42,34 грн (курс на 23 грудня – 41,70 - 42,25 грн);

Євро – 43,60 - 44,30 грн (курс на 23 грудня – 43,55 - 44,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,75 - 42,35 грн;

Ощадбанк – 41,75 - 42,30 грн;

Укрсиббанк – 41,75 - 42,38 грн;

ПУМБ – 42,00 – 42,70 грн;

Райффайзен - 41,55 - 42,34 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,37 грн за долар, monobank - 42,19 грн.