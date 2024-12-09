Банки оновили курс валют на понеділок: скільки коштує долар та євро
Станом на 9 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 15 копійок, євро подорожчав на 4 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,44 грн, євро – 43,85 грн (на 6 грудня долар - 41,59 грн, євро – 43,81 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,70 – 41,75 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 44,15 – 44,32 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
Долар США – 41,30 - 41,80 грн (курс на 6 грудня – 41,35 - 41,80 грн);
Євро – 43,70 - 44,30 грн (курс на 6 грудня – 43,67 - 44,28 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк – 41,15 - 41,75 грн;
Ощадбанк – 41,30 - 41,80 грн;
Укрсиббанк – 41,25 - 41,85 грн;
ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
Райффайзен - 41,20 - 41,67 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.