Банки оновили курс валют на понеділок: скільки коштує долар та євро

Станом на 9 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 15 копійок, євро подорожчав на 4 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,44 грн, євро – 43,85 грн (на 6 грудня долар - 41,59 грн, євро – 43,81 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,70 – 41,75 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,15 – 44,32 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,30 - 41,80 грн (курс на 6 грудня – 41,35 - 41,80 грн);

Євро – 43,70 - 44,30 грн (курс на 6 грудня – 43,67 - 44,28 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк – 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк – 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,67 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.