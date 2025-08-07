Курс валют на 7 серпня: скільки коштує долар і євро
Станом на 7 серпня, офіційний курс долара до гривні впав на 7 копійок, євро зріс на 19 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,61 грн, євро - 48,28 грн (на 6 серпня долар - 41,68 грн, євро - 48,09 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,55 грн. Євро - 48,31 та 48,61 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,30 - 41,85 грн (курс на 6 серпня - 41,35 - 41,85 грн);
- Євро - 47,90 - 48,60 грн (курс на 6 серпня - 47,90 - 48,50 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;
- Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк - 41,35 - 41,95 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,36 - 41,68 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;
- Ощадбанк - 47,85 - 48,65 грн;
- Укрсиббанк - 47,75 - 48,65 грн;
- ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;
- Райффайзен - 48,00 - 48,72 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.
