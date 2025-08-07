Курс валют на 7 серпня: скільки коштує долар і євро

Станом на 7 серпня, офіційний курс долара до гривні впав на 7 копійок, євро зріс на 19 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,61 грн, євро - 48,28 грн (на 6 серпня долар - 41,68 грн, євро - 48,09 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,55 грн. Євро - 48,31 та 48,61 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,30 - 41,85 грн (курс на 6 серпня - 41,35 - 41,85 грн);

Євро - 47,90 - 48,60 грн (курс на 6 серпня - 47,90 - 48,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,35 - 41,95 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,36 - 41,68 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 47,75 - 48,75 грн;

Ощадбанк - 47,85 - 48,65 грн;

Укрсиббанк - 47,75 - 48,65 грн;

ПУМБ - 47,90 - 48,60 грн;

Райффайзен - 48,00 - 48,72 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41,99 грн.

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?