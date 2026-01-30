Банки України показали актуальний курс валют на 30 січня

Станом на 30 січня офіційний курс долара щодо гривні зріс до 42,84 грн, євро до 51,24 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,95 - 43,05 грн. Євро - 51,25 і 51,42 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 42,50 - 43,07 грн (на 29 січня - 42,60 - 43,11 грн);

Євро - 50,80 - 51,55 грн (на 29 січня - 51,00 - 51,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 42,40 - 43,00 грн;

Ощадбанк - 42,60 - 43,10 грн;

Укрсиббанк - 42,55 - 43,15 грн;

ПУМБ - 42,60 - 43,20 грн;

Райффайзен - 42,57 - 42,99 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,60 - 51,60 грн;

Ощадбанк - 51,00 - 51,70 грн;

Укрсиббанк - 50,70 - 51,70 грн;

ПУМБ - 50,90 - 51,60 грн;

Райффайзен - 50,30 - 51,24 грн.

Читайте також: Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

У п'ятницю, 30 січня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.