Артур Крижний — 30 січня, 12:25
Банки України показали актуальний курс валют на 30 січня
Getty Images

Станом на 30 січня офіційний курс долара щодо гривні зріс до 42,84 грн, євро до 51,24 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,95 - 43,05 грн. Євро - 51,25 і 51,42 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 42,50 - 43,07 грн (на 29 січня - 42,60 - 43,11 грн);

Євро - 50,80 - 51,55 грн (на 29 січня - 51,00 - 51,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • ПриватБанк - 42,40 - 43,00 грн;
  • Ощадбанк - 42,60 - 43,10 грн;
  • Укрсиббанк - 42,55 - 43,15 грн;
  • ПУМБ - 42,60 - 43,20 грн;
  • Райффайзен - 42,57 - 42,99 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • ПриватБанк - 50,60 - 51,60 грн;
  • Ощадбанк - 51,00 - 51,70 грн;
  • Укрсиббанк - 50,70 - 51,70 грн;
  • ПУМБ - 50,90 - 51,60 грн;
  • Райффайзен - 50,30 - 51,24 грн.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 30 січня, офіційний курс євро до гривні збільшиться до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

