У Google спрогнозували, коли ШІ зрівняється у здібностях з людиною

Штучний інтелект, здатний виконувати будь-які завдання на рівні людини, поки що залишається недосяжним, але це лише питання 5-10 років.

Про це заявив генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс, пише CNBC.

Він висловив думку, що загальний штучний інтелект (AGI) — тобто такий, який за рівнем розуму дорівнює або перевершує людину — почне з’являтися в найближчі 5–10 років.

"Сучасні системи доволі пасивні, і ще багато чого не вміють. Але протягом наступного десятиліття багато з цих можливостей почнуть проявлятися, і ми поступово рухатимемося до загального штучного інтелекту", — сказав Хассабіс.

Він визначив AGI як "систему, здатну проявляти всі складні навички, які є у людей".

"Ми ще не досягли цього рівня. Поточні системи вражаюче виконують певні завдання, але їм поки що бракує багатьох здібностей. Попереду ще багато досліджень", — зазначив він.

Хассабіс не єдиний, хто вважає, що на створення AGI знадобиться ще чимало часу. Наприклад, торік генеральний директор китайської технокомпанії Baidu Робін Лі заявив, що AGI з’явиться "не раніше ніж через 10 років", заперечуючи занадто оптимістичні прогнози деяких експертів.

На думку Хассабіса, головний виклик у розробці AGI — навчити сучасні штучні інтелекти розуміти контекст реального світу.

Хоча вже вдалося створити системи, що можуть аналізувати завдання й автономно їх виконувати в ігрових середовищах, переносити такі можливості у реальний світ набагато складніше.

"Питання в тому, як швидко ми зможемо адаптувати ці алгоритми планування, агентної поведінки, розумного ухвалення рішень до роботи в реальному світі, використовуючи так звані моделі світу — системи, що розуміють навколишнє середовище", — пояснив Хассабіс.

"Останніми роками ми досягли значного прогресу у створенні таких моделей світу", — додав він. "Тепер питання в тому, як найкраще поєднати їх із алгоритмами планування".

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