590 тисяч українських дітей отримають виплату у 6500 гривень: коли чекати кошти

У межах програми "Зимова підтримка" для понад 590 тисяч дітей України вже спрямували кошти: родини на дітей отримають по 6500 грн вже найближчими днями.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зокрема, майже 274 тисяч – дітей з родин ВПО та осіб з інвалідністю 1 групи та 317 тисяч дітей – з малозабезпечених сімей.

Загальна сума коштів, спрямованих на цей напрям, вже становить 3,8 млрд грн. Найближчими днями кошти надійдуть на рахунки отримувачів.

При цьому призначення виплати ще триває, і фінальна кількість родин, які їх отримають, буде більшою, кажуть у відомстві.

Нагадаємо:

У листопаді уряд запровадив виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн.