Китай застеріг Трампа від взаємної руйнівної тарифної війни: до чого тут фентаніл

Державні ЗМІ Китаю застерегли обраного президента США Дональда Трампа, що його обіцянка запровадити додаткові мита на китайські товари через потоки фентанілу може призвести до руйнівної тарифної війни між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, заявив, що накладе "додаткові 10% мит, понад будь-які інші" на імпорт з Китаю, якщо Пекін не припинить контрабанду хімічних прекурсорів, які використовуються для виробництва смертельної наркотичної речовини - фентанілу.

Ці заяви прозвучали на тлі підготовки двох супердержав до другого терміну Трампа, перша з яких ознаменувалася торговою війною.

Тоді ця війна спричинила розриви у глобальних ланцюгах поставок, завдала шкоди економікам обох країн і призвела до зростання інфляції та відсоткових ставок.

У вівторок редакційні статті у китайських державних виданнях China Daily та Global Times застерегли нового господаря Білого дому не робити Китай "цапом-відбувайлом" у кризі, пов'язаній з фентанілом у США, і не сприймати "добру волю Китаю в боротьбі з наркотиками як належне" ".

"Привід, який обраний президент використав для виправдання своєї загрози про введення додаткових мит, надуманий", - зазначає China Daily.



"У тарифних війнах немає переможців. Якщо США продовжать політизувати економічні та торговельні питання, використовуючи мита як зброю, наслідки торкнуться всіх".

Економісти вже почали знижувати прогнози зростання китайської економіки вартістю $19 трлн на 2025 та 2026 роки в очікуванні нових тарифів, обіцяних Трампом під час передвиборчої кампанії. Вони також попереджають американців про можливе подорожчання вартості життя.