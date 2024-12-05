Київстар з ДСНС впроваджують технологічні рішення для прискорення розмінування

Найбільший оператор електронних комунікацій Київстар продовжує співпрацю з ДСНС для того, щоб прискорити та зробити процес розмінування ефективнішим. Про це на форумі з проблематики гуманітарного розмінування Demine Ukraine Forum заявив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар.

"За підтримки американської компанії Trimble ми за рік побудували національну мережу RTK в Україні. Це надшвидкі результати, якими ми пишаємось. RTK-технологія дозволяє визначати координати з точністю до 2,5 см у визначеній державній системі координат, як і кадастрові дані. Окрім того, що ця технологія використовується у сільському господарстві, будівництві, логістиці та геодезії, вона має використовуватися й для розмінування України. Наш спільний проєкт з ДСНС є тому підтвердженням", — сказав Ілля Польшаков.

"Цьогоріч ми почали активно використовували машинно-механізоване розмінування і стикнулися з проблемою, що нам потрібен безперервний моніторинг роботи цих машин. Це б допомогло фіксувати та планувати своєчасне проведення техогляду техніки тощо. Ми звернулися до Київстар — і зараз вже маємо на фінальній стадії пілотний проєкт по моніторингу роботи машин-розмінування. Я впевнений, що в наступному році ми масштабуємо цю співпрацю", — сказав директор департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України Сергій Рева.

Співпраця між Київстар та ДСНС триває вже понад пів року. Київстар як партнер ділиться експертизою щодо налаштування та використання своїх технологій і готовий допомагати розробляти ті рішення, які будуть сприяти ефективному розмінуванню України. Більш того, за словами Іллі Польшакова, Київстар готовий надавати технологію RTK безкоштовно для тестування.

Demine Ukraine Forum вже вдруге за час повномасштабної війни проводиться в Україні, залучаючи до дискусії державу, бізнес та громадський сектор з метою пришвидшення розмінування країни. Цьогоріч захід зібрав понад 450 учасників, серед яких були представники уряду, міжнародних організацій, бізнесу, неурядових установ, а також експерти з розмінування.