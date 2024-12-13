ІНГО долучилася до програми страхування воєнних ризиків ЄБРР з гарантіями на 110 млн євро

ІНГО стала однією з перших учасниць нової програми страхування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та світової компанії з надання професійних послуг Аон. Програма надає гарантії обсягом €110 мільйонів та призначена для посилення ринку страхування воєнних ризиків в Україні. Це суттєво збільшує можливості для страхових компаній та допомагає вирішити проблеми, що пов’язані з перестрахуванням воєнних ризиків.

Нова програма від ЄБРР є відкритою платформою, яка дозволяє взаємодіяти з різними учасниками страхового ринку. Страхові компанії ІНГО, Colonnade та UNIQA стали одними з перших місцевих страховиків, які активно сприятимуть поширенню продукту на українському ринку. ІНГО отримає можливість оперувати покриттям у розмірі €50 млн, що є найбільшим лімітом серед страховиків в Україні.

ІНГО, як найбільша українська компанія в корпоративному сегменті страхування, зможе надавати страхове покриття в розмірі €2 млн за одним страховим випадком та €5 млн за всіма страховими випадками для одного страхувальника. Зважаючи на широкі дистрибуційні можливості компанії, очікується, що вона буде здатна забезпечити страхове покриття для значного кола підприємств.

На початковому етапі програма ЄБРР та Аон покриватиме ризики для внутрішніх перевезень вантажів, пошкодження автотранспортних засобів та залізничного рухомого складу з можливістю розширення на ширший спектр активів залежно від попиту ринку.

Оскільки подібні страхові поліси зазвичай є короткостроковими, програма надаватиме можливість перерозподіляти капітал і давати покриття на суму, що значно перевищує розмір гарантій, залежно від кількості проданих полісів та частоти заявлених збитків. Завдяки цьому підходу гарантія ЄБРР може забезпечувати страхування товарів і транспортних засобів у транзиті на суму до 1 мільярду євро щороку, що матиме значний економічний вплив на Україну.

Схему підтримують донорські внески із Франції, Великої Британії, Норвегії та TaiwanBusiness – Технічного фонду співпраці ЄБРР. Інші донори, зокрема Європейський Союз і Швейцарія, перебувають на стадії завершення переговорів. Подальші донорські внески дозволять з часом збільшити розмір гарантії ЄБРР.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року призвело до значного скорочення перестрахувальних можливостей на ринку, оскільки міжнародні перестраховики значною мірою залишили Україну. Це залишило місцеві страхові компанії з обмеженими можливостями для надання страхових продуктів, пов’язаних з воєнними ризиками. Завдяки підвищенню доступності страхування воєнних ризиків ця програма стимулюватиме ділову активність та економічне зростання, відкриваючи шлях до відновлення України.

Під час розробки програми ЄБРР та Aon тісно координували свої дії з Міністерством економіки України та Національним банком України, щоб забезпечити надання страхових полісів на випадок воєнних ризиків для українських компаній і зміцнити українську економіку. Програма розроблена як доповнення до наявних ініціатив інших міжнародних організацій та українського уряду.

"Ми щиро вдячні ЄБРР та всім сторонам, які беруть участь у запуску цього механізму страхування", - зазначила пані міністр економіки України та перша віце-прем’єрка Юлія Свириденко.

"Ринок з нетерпінням цього чекав. Я впевнена, що запропонований механізм забезпечить таку необхідну підтримку для малого та середнього бізнесу, що постраждав від війни. Це допоможе залучити інвестиції в українську економіку та стане сигналом для інших гравців ринку. Нові механізми страхування можна і потрібно впроваджувати, оскільки попит з боку приватного сектору є очевидним" Юлія Свириденко

"Це значний крок для України та свідчення непохитної підтримки ЄБРР реального сектору економіки країни", – коментує президентка ЄБРР Одиль Рено-Бассо.



"Гарантії ЄБРР дозволять приватним перестраховикам повернутися на ринок воєнного страхування в Україні та створити стійкий страховий ринок. Це має ключове значення для надання бізнесу впевненості у захисті їхніх активів, що, своєю чергою, розблокує та прискорить інвестиції в Україну" Одиль Рено-Бассо

Генеральний директор Aon Грег Кейс зазначив: "Відданість Aon Україні спонукає нас і надалі шукати нові можливості для залучення бізнесу до інвестицій у країну навіть в умовах триваючої війни. Завдяки нашій співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США ця інноваційна програма у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку ще більше підсилює стабільність страхового ринку в Україні і зміцнює основи для економічної стійкості та зростання".

"ІНГО вже понад 30 років надає корпоративним клієнтам страхові продукти та рішення для управління ризиками" Ігор Гордієнко, СК ІНГО

"У 2023 році ми зробили перший крок до захисту українського бізнесу від воєнних ризиків, запропонувавши продукт з лімітом у 250 тис. доларів. Нова програма від ЄБРР відкриває перед нами унікальні перспективи суттєвого розширення рівня захисту для наших клієнтів. Це важливий крок на шляху розвитку ринку страхування ризиків, пов’язаних з війною, який має вирішальне значення для сталості України та залучення довгострокових міжнародних інвестицій.

Крім того, страхування від воєнних ризиків підтримує економічну стабільність країни, розподіляючи ризики, пов'язані з відновленням, між різними зацікавленими сторонами, включаючи уряд, міжнародних донорів та приватних страховиків. Ми щиро вдячні всім, хто доклав зусиль до реалізації цієї ініціативи, та за довіру, яку партнери висловили нашій компанії, обравши її локальним партнером", - сказав голова правління СК ІНГО Ігор Гордієнко.

