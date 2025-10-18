Інфляція в єврозоні залишається в межах прогнозів – президент банку Німеччини

Інфляція в єврозоні залишається на рівні цільового показника Європейського центрального банку в 2% протягом декількох років.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова президента Бундесбанку Йоахіма Нагеля.

Нагель своєю заявою спростував застереження деяких своїх колег про ризик надто низького зростання споживчих цін.

"Ми практично досягли нашої мети на найближчі роки. Можу сказати, що я досить впевнений... ситуація з інфляцією виглядає добре", – заявив Нагель на фінансовій конференції у Вашингтоні.

