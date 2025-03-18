Індонезійські акції впали найбільше з 2011 року: причини

Фондовий ринок Індонезії зазнав рекордного падіння у вівторок, 19 березня.

Про це пише Bloomberg.

Індекс Jakarta Composite Index (JCI) впав на 7,1%, що стало найгіршим показником із 2011 року та спричинило автоматичне призупинення торгів. Рупія ослабла на 0,5% до долара, що змусило центральний банк втрутитися для підтримки валюти.

Різке падіння акцій не відповідало загальним тенденціям на регіональних ринках. Аналітики пов’язують обвал із занепокоєнням щодо зниження споживчих витрат та популістських заходів президента Прабово Субіанто.

Крім того, негативні настрої посилили чутки про можливі зміни у керівництві міністерства фінансів, хоча уряд їх спростував.

Втім, індонезійський ринок залишається серед найслабших у світі: з початку 2025 року іноземні інвестори вже вивели 1,65 млрд дол.